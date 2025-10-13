Gaza Meloni a Sharm per il Piano di Pace L’Italia pronta a inviare militari e aiuti

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, volerà oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare alla solenne cerimonia di firma del Piano di pace per il Medio Oriente, su invito del presidente americano Donald Trump e dell’egiziano Abdel Fattah Al Sisi, in un momento cruciale per la stabilità regionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Trump-el-Sheikh. Tutti a Sharm, l'Ue s'affanna per recuperare un ruolo a Gaza - Senza Israele e senza Hamas, i leader del mondo si vedono in Egitto per discutere gli assetti di domani nel vertice presieduto da Trump e al- Da huffingtonpost.it

gaza meloni sharm pianoAccordo di pace, Trump e i mediatori in Egitto per la firma. Meloni: "L'Italia lavorerà per la ricostruzione - Un’intesa senza i protagonisti del conflitto, ma che potrebbe segnare una svolta nella crisi di Gaza. Come scrive iltempo.it

