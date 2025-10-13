Gaza l' ostaggio israeliano Alon Ohel accolto dall' Idf
L’ ostaggio israeliano Alon Ohel appena liberato viene accolto dall’Idf. Il 24enne, che ha anche la cittadinanza tedesca e serba, era stato rapito al Festival musicale Nova da un rifugio antiaereo mobile insieme a Hersh Goldberg-Polin, un americano-israeliano ucciso in prigionia nell’agosto 2024. Pianista di talento, la sua famiglia ha collocato pianoforti in tutto Israele e in diversi luoghi in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua situazione. Hamas ha rilasciato tutti i 20 ostaggi ancora in vita detenuti a Gaza, nell’ambito del cessate il fuoco che ha posto fine a due anni di guerra tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
