Gaza liberi gli ultimi 13 ostaggi vivi
9.50 Hamas ha rilasciato gli altri 13 ostaggi nell'area di Khan Younis. Sono stati consegnati alla Croce Rossa,come si vede i video rilanciati dalle tv. Tutti i rapiti ancora in vita sono stati così liberati.
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Trump annuncia l'accordo di Gaza. "Grande giorno". Ostaggi liberi e Israele ritirerà i soldati
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Gaza: liberi I primi 7 ostaggi liberi, Trump in israele - 966 detenuti palestinesi che saranno rilasciati dalle carceri israeliane sono sugli autobus in vista del ritorno in libertà
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023