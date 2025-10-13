Gaza le insidie della ?Fase 2? del piano | Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop

Il mondo intero si prepara a celebrare oggi la liberazione degli ostaggi nella Striscia di Gaza. Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, le insidie della ?Fase 2? del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop

In questa notizia si parla di: gaza - insidie

Gaza, tutte le insidie dai grattacieli ancora in piedi usati dai cecchini alla rete di tunnel nascosti

Personalmente non mi avventuro in grandi analisi. Mi pare un campo minato pieno di insidie, compresa l'affidabilità di tutti gli attori sulla scena. Tutti. Mi limito a osservare che per una volta ci sono sorrisi e non rabbia, c'è gioia e non ci sono lacrime. Né a Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Le insidie del prossimo round negoziale sul piano #Trump per #Gaza - X Vai su X

Gaza, le insidie della “Fase 2” del piano: Hamas non si arrende al disarmo e i ministri di Bibi invocano lo stop - Finisce un incubo atroce, ma potrebbe presto cominciarne un altro: non tutti quelli che esultano ... Scrive ilmessaggero.it

Gaza, ambasciatore Ferrara: "Fase 2 accordo più complicata, tanti nodi da sciogliere" - "Netanyahu ha scoperto soluzione è diplomatica, sua strategia militare ne esce perdente" Se "le vibrazioni positive sono giustificate" per un accordo che dovrebbe portare al rilascio degli ostaggi e d ... Si legge su adnkronos.com