Gaza le famiglie riabbracciano gli ostaggi
Due anni di attesa, di paura, di notti insonni, di foto appese ai balconi e nomi gridati nelle piazze. Oggi, finalmente, le mani si intrecciano e i cuori si ritrovano. Matan Zangauker è tornato tra le braccia della madre Einav, che non ha mai smesso di sperare, stringendolo come per poter rivivere ogni giorno perso. Poco dopo, anche Eitan Horn ha potuto riabbracciare la sua famiglia: un gesto semplice, ma capace di raccontare due anni di silenzi, attese e paure. Guy Gilboa, ventiquattro anni, sopravvissuto al massacro del Nova Festival, è stato accolto con un calore che sembrava abbracciare tutto il Paese e Yosef Chaim ha finalmente potuto sentire il conforto di chi lo aspettava da troppo tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: gaza - famiglie
Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel
“Vogliamo colonizzare Gaza”: mille famiglie di sionisti ultranazionalisti marciano verso la Striscia, sostenuti da membri del governo
Gaza, marcia verso Striscia di 1000 famiglie sioniste dI associazione Nachata, presidente Welss: "La conquisteremo e colonizzeremo" - VIDEO
MEDIO ORIENTE | Hamas fa telefonare i rapiti ancora a Gaza alle famiglie. Anche i parenti dei primi sette ostaggi rilasciati hanno parlato con i loro cari al telefono. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Le famiglie degli ostaggi israeliani sono state informate che il rilascio avverrà in due fasi: una prima alle 8 (le 7 italiane) e una seconda tra le 9 e le 10. Lo riferiscono i media israeliani. Foto Liri Agami @bringhomenow - X Vai su X
Ostaggi Gaza, due anni di prigionia nei tunnel senza cibo né luce. «Non ci sentiamo più umani». L'ansia delle famiglie - È la fine di un incubo durato 738 giorni per gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, che sono stati tutti rilasciati. Si legge su ilmattino.it
Gaza, è il giorno del rilascio degli ostaggi: Trump è ad Israele - Donald Trump è ad Israele, prima di spostarsi in Egitto, al summit internazionale per la pace ... Segnala mam-e.it