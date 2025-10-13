Gaza l’arrivo di Trump in Israele | lo accolgono Netanyahu e Herzog

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, mentre Hamas ha iniziato a rilasciare gli ostaggi israeliani dopo due anni di guerra. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto internazionale Ben-Gurion alle 9.42 ora locale dopo aver sorvolato la Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, dove si sono radunate decine di migliaia di persone, prima di atterrare. Ad accogliere Trump il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. L’esercito ha riconosciuto di aver preso in consegna i primi sette ostaggi dopo che questi erano stati liberati da Hamas e consegnati al Comitato Internazionale della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza l8217arrivo di trump in israele lo accolgono netanyahu e herzog

© Lapresse.it - Gaza, l’arrivo di Trump in Israele: lo accolgono Netanyahu e Herzog

In questa notizia si parla di: gaza - arrivo

Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla: “Pronto a farmi arrestare”

Gaza, la corsa per accaparrarsi i sacchi di aiuti in arrivo al Nord

Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”

gaza l8217arrivo trump israeleGaza, l’arrivo di Trump in Israele: lo accolgono Netanyahu e Herzog - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, mentre Hamas ha iniziato a ... Lo riporta msn.com

gaza l8217arrivo trump israeleGaza, l'atterraggio dell'Air Force One di Trump a Tel Aviv - L'Air Force One, l'aereo presidenziale americano, è atterrato sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion a Tel Aviv. la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gaza L8217arrivo Trump Israele