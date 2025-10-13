Gaza l’arrivo di Trump in Israele | lo accolgono Netanyahu e Herzog
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato in Israele per celebrare il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, mentre Hamas ha iniziato a rilasciare gli ostaggi israeliani dopo due anni di guerra. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto internazionale Ben-Gurion alle 9.42 ora locale dopo aver sorvolato la Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, dove si sono radunate decine di migliaia di persone, prima di atterrare. Ad accogliere Trump il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. L’esercito ha riconosciuto di aver preso in consegna i primi sette ostaggi dopo che questi erano stati liberati da Hamas e consegnati al Comitato Internazionale della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - arrivo
