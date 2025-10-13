Gaza l’arrivo di Trump alla Knesset | Un grande giorno un nuovo inizio

Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato alla Knesset, il Parlamento israeliano, dove terrà il suo discorso sull’accordo di pace tra Israele e Hamas, in seduta plenaria, nel giorno in cui sono stati rilasciati tutti gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre ancora in vita. E’ stato accolto dal presidente, Amir Ohana. Con lui il premier israeliano, Benjamin Netanyahu e sua moglie, Sara Netanyahu. Trump si è seduto a una scrivania per firmare il libro degli ospiti con un pennarello poi ha mostrato ciò che aveva scritto: “Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e bellissimo. Un nuovo inizio ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

