Gaza l' arrivo di Meloni a Sharm el-Sheik per il vertice di pace

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia di firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Ad accoglierla, insieme alla delegazione italiana, il ministro egiziano dell’Aviazione civile, Sameh el Hefny, e l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni. La presidente Meloni è attesa all’International Convention Center, sede ufficiale dei lavori, dove sarà accolta dal presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. A seguire avrà luogo la cerimonia di firma del Piano di Pace per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

