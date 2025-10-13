Gaza l' arrivo di Meloni a Sharm el-Sheik per il vertice di pace
(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia di firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Ad accoglierla, insieme alla delegazione italiana, il ministro egiziano dell’Aviazione civile, Sameh el Hefny, e l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni. La presidente Meloni è attesa all’International Convention Center, sede ufficiale dei lavori, dove sarà accolta dal presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. A seguire avrà luogo la cerimonia di firma del Piano di Pace per il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - arrivo
Croatti in arrivo Gaza con la Flottilla: “Pronto a farmi arrestare”
Gaza, la corsa per accaparrarsi i sacchi di aiuti in arrivo al Nord
Gaza, Idf: “Pronti per l’arrivo della nave Flotilla, attese decisioni politiche”
Radio1 Rai. . #Gaza Tutto pronto per il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani. Trump, in arrivo in Israele, è pronto a incontrarli; parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice sull'accordo di pace. Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv è gremita. Azzurra Meringolo Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Tornano gli aiuti a Gaza, in arrivo le prime 170 mila tonnellate. L'Onu ha ricevuto il via libera da Israele per far entrare cibo e beni essenziali #ANSA - X Vai su X
Meloni arrivo in Egitto per firma accordi pace Gaza - Sheikh in Egitto, per partecipare alla cerimonia della firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Riporta ilgiornale.it
Gaza, l'arrivo di Meloni a Sharm el-Sheik per il vertice di pace - (LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’aeroporto internazionale di Sharm el- Da stream24.ilsole24ore.com