Gaza l’alba della speranza | liberati gli ultimi ostaggi Israele rilascia quasi duemila prigionieri
Nel cuore di Tel Aviv, un’alba segnata da speranze e attese ha segnato una svolta storica: dopo 738 giorni, gli ultimi 20 ostaggi israeliani detenuti da Hamas sono stati liberati, mentre Israele ha proceduto al rilascio di quasi duemila prigionieri palestinesi. Un’operazione di scambio che ha acceso emozioni contrastanti tra celebrazioni e tensioni ancora vive. Liberazione sotto il segno della commozione. A partire dalle prime ore di lunedì mattina, migliaia di persone si sono radunate in Piazza degli Ostaggi, trasformando un luogo simbolico in teatro di speranza e ansia. Alle 6.30, i veicoli della Croce Rossa hanno iniziato il tragitto verso Gaza nord per recuperare gli ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
