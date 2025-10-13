Gaza | l’accordo attuale era stato rigettato da Biden

Tanti i dettagli in sospeso nell’accordo tra Hamas e Israel, ma secondo Gershon Baskin, che ha svolto un ruolo cruciale nelle trattative, reggerà: “L’accordo”, scrive su Timesofisrael, “è una dichiarazione di fine guerra, non un cessate il fuoco temporaneo”. Si spera che abbia ragione perché non rassicurano le dichiarazioni di Netanyahu, che domenica ha lasciato intendere che la “campagna militare” continua. Dichiarazioni sulle quali è stato interpellato Trump al suo arrivo in Israele, dov’è atterrato per prendersi la gloria del caso per poi spostarsi a Sharm el-Sheikh per firmare la pace alla presenza dei leader arabi che hanno favorito tale sviluppo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

