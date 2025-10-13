Gaza la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas | i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati Il videomessaggio | SLa guerra è finita ti amo
In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Israele, attesa per la liberazione degli ostaggi | Trump vola in Medioriente: "A Gaza la guerra è finita, il cessate il fuoco reggerà"
Liberazione equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza: presidio sulla scalinata del Cilea
Netanyahu sente Trump sul piano per la “liberazione” di Gaza: “Ci sono ancora troppi terroristi”
Gaza, Hamas si prepara a liberare i primi ostaggi: la Croce Rossa in viaggio verso il punto di consegna e ritiro - Gaza, Hamas libera gli ostaggi che rientrano in Israele dopo due anni. ilfattoquotidiano.it scrive