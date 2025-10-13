Sono stati rilasciati oltre 1900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre 1700 erano detenuti senza accuse dopo essere stati trattenuti dalle forze israeliane a Gaza negli ultimi due anni. Circa 250 prigionieri palestinesi condannati a lungo termine dai tribunali israeliani sono stati rilasciati in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Gaza. 154 invece sono stati deportati in Egitto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la folla in festa accoglie i bus con i prigionieri rilasciati da Israele: il video