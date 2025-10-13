Gaza la folla in festa accoglie i bus con i prigionieri rilasciati da Israele | il video
Sono stati rilasciati oltre 1900 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre 1700 erano detenuti senza accuse dopo essere stati trattenuti dalle forze israeliane a Gaza negli ultimi due anni. Circa 250 prigionieri palestinesi condannati a lungo termine dai tribunali israeliani sono stati rilasciati in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Gaza. 154 invece sono stati deportati in Egitto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - folla
Gaza, obitorio pieno di corpi dopo spari su folla in attesa di aiuti
Gaza, camion GHF assaltato da banda ribelle di Abu Shebab finanziata da Israele: spari sui civili palestinesi e tir sulla folla - VIDEO
Gaza, l’esercito israeliano spara sulla folla affamata in attesa dei camion con gli aiuti: il video dell’Onu
#Israele, giornalista annuncia rilascio degli ostaggi a #Gaza: l'esultanza della folla a #TelAviv - VIDEO #hamas #guerra #13ottobre #iltempoquotidiano - X Vai su X
Witkoff e Kushner tra la folla. Gli Stati uniti apriranno un centro di comando per Gaza. Nei Territori occupati l’attesa dei prigionieri. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, uomini armati attraversano la folla a Khan Younis - Numerosi uomini armati a bordo di veicoli hanno attraversato la folla a Khan Younis, a Gaza, prima dell'arrivo dei prigionieri rilasciati da Israele. Si legge su tg24.sky.it
Palestina, folla in festa dopo l’accordo Israele-Hamas - A Khan Younis, centinaia di palestinesi hanno celebrato l’intesa tra Israele e Hamas, primo passo del piano di pace promosso dal presidente USA Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza. Lo riporta tg24.sky.it