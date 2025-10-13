Gaza la falsa equivalenza di Hamas e la guerra tra clan che insanguina la Striscia

Mentre Hamas e i suoi sostenitori cercano di costruire una presunta «equivalenza morale» tra gli ostaggi israeliani rapiti — molti dei quali trascinati via in pigiama dalle proprie case — e i miliziani islamisti detenuti per stragi o per aver progettato massacri, la propaganda del movimento diffonde l’ennesima menzogna. Hamas ha sequestrato 251 person e, sottoponendole a torture e privazioni: 28 di loro non sono sopravvissute. Israele, nel quadro degli accordi di rilascio, si trova ora a liberare alcuni tra i peggiori criminali al mondo, individui che potrebbero tornare a uccidere ebrei innocenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gaza, la falsa equivalenza di Hamas e la guerra tra clan che insanguina la Striscia

Cessate il fuoco a Gaza: non può essere un'altra falsa speranza Dopo due anni di atrocità e sofferenze indicibili, l'annuncio di un cessate il fuoco e un primo passo, ma non basta. Come Islamic Relief chiediamo: ? Accesso umanitario immediato e senza re

Una commissione d'inchiesta Onu accusa Israele di aver commesso un "genocidio" a Gaza. La replica di Tel Aviv: "Inchiesta falsa"

