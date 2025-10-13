Gaza Incoronata Boccia | Nessuna prova di strage di civili | bufera sulla direttrice Rai
Polemica per le parole di Incoronata Boccia, direttrice dell’ufficio stampa Rai, pronunciate al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato a Roma dall’ Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel. “Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano. Eppure non esiste una sola prova che siano state sventagliate mitragliate contro i civili inermi. Questo veniva raccontato, è stato detto senza alcuna verifica delle fonti. Vergogna, vergogna, vergogna”, ha detto la giornalista che ha parlato di suicidio del giornalismo. “Proporrei che oggi da questa tavola rotonda possa emergere una candidatura ad Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
