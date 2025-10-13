Gaza il rilascio degli ostaggi israeliani in diretta | consegnati all’Idf i primi 7
Dopo 737 giorni dal loro rapimento, tornano a casa gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas dopo l’intesa sul piano del presidente Usa Donald Trump per il cessate il fuoco a Gaza. Nel pomeriggio la cerimonia di firma dell’accordo a Sharm el-Sheikh e un vertice presieduto da Trump in Egitto sulle fasi successive. Segui tutto con noi in diretta. Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani in diretta Inizio diretta: 131025 07:00 Fine diretta: 131025 23:45 07:42 131025 Croce Rossa ha consegnato i primi sette ostaggi all'Idf Il quotidiano Israel Hayom ha riferito che l’esercito israeliano ha ricevuto dalla Croce Rossa sette prigionieri, precedentemente rilasciati dalla Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
