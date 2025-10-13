Gaza il rilascio degli ostaggi israeliani in diretta | consegnati alla Croce Rossa i primi 7
Dopo 737 giorni dal loro rapimento, tornano a casa gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas dopo l’intesa sul piano del presidente Usa Donald Trump per il cessate il fuoco a Gaza. Nel pomeriggio la cerimonia di firma dell’accordo a Sharm el-Sheikh e un vertice presieduto da Trump in Egitto sulle fasi successive. Segui tutto con noi in diretta. Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani in diretta Inizio diretta: 131025 07:00 Fine diretta: 131025 23:45 07:25 131025 Herzog: "È una mattina di grande speranza" Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato della liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas, affermando che è una “ mattina di grande speranza e grande preghiera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - rilascio
Gaza, Sa’ar chiede rilascio immediato ostaggi: “Vergognoso silenzio dei media internazionali”
Una flottiglia israeliana al largo di Gaza per chiedere il rilascio degli ostaggi
Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua»
Gaza, ore decisive per il rilascio degli ostaggi: ultime news - X Vai su X
Hamas: "Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi". Le famiglie dei rapiti: "Da mezzanotte la liberazione in diretta". A Gaza 400 camion con aiuti https://gazzettadelsud.it/?p=2113255 - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Secondo vanityfair.it
Ostaggi Gaza, il rilascio (in due fasi) inizia alle 7: Hamas pubblica i nomi. Croce Rossa nella Striscia, familiari al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Da ilmattino.it