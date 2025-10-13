Gaza il piano non è di Trump | come gli Usa vogliono imbrigliare Israele

13 ott 2025

La guerra per Gaza ha già conosciuto tre cessate il fuoco e svariati piani per pace, soluzione a due Stati e retorica a iosa. La tregua (se rispettata) è un risultato fondamentale per le migliaia di palestinesi minacciati dalla condotta genocida di Israele, il quale però non rinuncerà mai alla Striscia di Gaza e alla Cisgiordania – che, ricordiamo, sono a tutti gli effetti territori palestinesi. L’ultima proposta per risolvere un conflitto non risolvibile a tavolino è giunta dall’onnipresente, ma per niente onnipotente, Donald Trump. Il presidente americano si è intestato la paternità di un piano non redatto da lui, che non può e non deve avere contezza delle questioni strategiche della superopotenza globale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

