In queste immagini mostrate dalla televisione Al-Jazeera, veicoli della Croce Rossa attraversano la Striscia di Gaza, apparentemente diretti a raccogliere gli ostaggi israeliani rilasciati. Lunedì Hamas ha rilasciato sette ostaggi, i primi ad essere rilasciati nell’ambito di un cessate il fuoco che ha messo in pausa due anni di guerra tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha confermato che gli ostaggi erano sotto la loro custodia. Non ci sono state notizie immediate sulle loro condizioni. Hamas ha detto che 20 ostaggi vivi saranno scambiati con oltre 1.900 prigionieri palestinesi detenuti da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, i veicoli della Croce Rossa vanno a recuperare gli ostaggi liberati