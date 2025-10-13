Gaza i veicoli della Croce Rossa vanno a recuperare gli ostaggi liberati
In queste immagini mostrate dalla televisione Al-Jazeera, veicoli della Croce Rossa attraversano la Striscia di Gaza, apparentemente diretti a raccogliere gli ostaggi israeliani rilasciati. Lunedì Hamas ha rilasciato sette ostaggi, i primi ad essere rilasciati nell’ambito di un cessate il fuoco che ha messo in pausa due anni di guerra tra Israele e Hamas nella devastata Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha confermato che gli ostaggi erano sotto la loro custodia. Non ci sono state notizie immediate sulle loro condizioni. Hamas ha detto che 20 ostaggi vivi saranno scambiati con oltre 1.900 prigionieri palestinesi detenuti da Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Israele, carri armati e veicoli militari ammassati nel pressi del confine con la Striscia di Gaza
Veicoli della Croce Rossa lasciano Gaza City, dopo che Hamas ha consegnato il primo gruppo degli ultimi ostaggi israeliani sopravvissuti, rapiti nell'attacco del 7 ottobre 2023
I veicoli della Croce rossa sono arrivati al punto d'incontro a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in vista della consegna degli ostaggi
Veicoli della Croce Rossa lasciano Gaza City con a bordo i primi ostaggi liberati - Veicoli della Croce Rossa lasciano Gaza City dopo che Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi israeliani.
Medio Oriente, 7 ostaggi consegnati alla Croce Rossa a Gaza - Sette ostaggi israeliani vivi sono stati trasferiti dal gruppo terroristico palestinese Hamas alla Croce rossa internazionale a Gaza.