Gaza i prigionieri palestinesi rilasciati arrivano in Cisgiordania | l' abbraccio con i familiari

I palestinesi in Cisgiordania festeggiano l’arrivo dei prigionieri rilasciati da Israele. I detenuti hanno lasciato la prigione di Ofer e sono arrivati a Beitunia. Sventolando bandiere e indossando kefiah, centinaia di persone si sono radunate fuori dal Palazzo della Cultura di Ramallah per accoglierli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, i prigionieri palestinesi rilasciati arrivano in Cisgiordania: l'abbraccio con i familiari

In questa notizia si parla di: gaza - prigionieri

Tregua a Gaza: ostaggi liberati da Hamas in scambio con prigionieri palestinesi. I nodi irrisolti

Gaza, Hamas avvisa Netanyahu: “Espandere aggressione significa sacrificare ostaggi”, Orli Gil: “Più ottimista per aiuti umanitari che per prigionieri”

Israele, Ben Gvir fa appendere foto di Gaza distrutta in un carcere: "Prigionieri palestinesi devono vederlo ogni giorno" - VIDEO

L'arrivo dei prigionieri palestinesi liberati a Gaza - X Vai su X

La Stampa. . Gli autobus che trasportano alcuni prigionieri palestinesi rilasciati da Israele sono arrivati a Ramallah, in Cisgiordania. In totale, Israele libererà 1.968 detenuti: sono gazawi imprigionati durante il conflitto, ma il gruppo include 250 condannati per i - facebook.com Vai su Facebook

Pace Gaza, rilasciati tutti gli ostaggi israeliani e liberati circa duemila prigionieri palestinesi - Raggiunto un accordo, promosso dagli Usa, tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la tregua nella Striscia di ... Scrive ildiariodellavoro.it

Israele rilascia quasi 2mila detenuti palestinesi: i bus della Croce Rossa acclamati dalla folla - Nel quadro dell'accordo raggiunto in Egitto Hamas ha liberato tutti i 20 ostaggi israeliani ancora a Gaza. Segnala today.it