Gaza i prigionieri palestinesi rilasciati arrivano in Cisgiordania | l' abbraccio con i familiari
I palestinesi in Cisgiordania festeggiano l’arrivo dei prigionieri rilasciati da Israele. I detenuti hanno lasciato la prigione di Ofer e sono arrivati a Beitunia. Sventolando bandiere e indossando kefiah, centinaia di persone si sono radunate fuori dal Palazzo della Cultura di Ramallah per accoglierli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tregua a Gaza: ostaggi liberati da Hamas in scambio con prigionieri palestinesi. I nodi irrisolti
Gaza, Hamas avvisa Netanyahu: “Espandere aggressione significa sacrificare ostaggi”, Orli Gil: “Più ottimista per aiuti umanitari che per prigionieri”
Israele, Ben Gvir fa appendere foto di Gaza distrutta in un carcere: "Prigionieri palestinesi devono vederlo ogni giorno" - VIDEO
L'arrivo dei prigionieri palestinesi liberati a Gaza - X Vai su X
La Stampa. . Gli autobus che trasportano alcuni prigionieri palestinesi rilasciati da Israele sono arrivati a Ramallah, in Cisgiordania. In totale, Israele libererà 1.968 detenuti: sono gazawi imprigionati durante il conflitto, ma il gruppo include 250 condannati per i - facebook.com Vai su Facebook
Pace Gaza, rilasciati tutti gli ostaggi israeliani e liberati circa duemila prigionieri palestinesi - Raggiunto un accordo, promosso dagli Usa, tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la tregua nella Striscia di ... Scrive ildiariodellavoro.it
Israele rilascia quasi 2mila detenuti palestinesi: i bus della Croce Rossa acclamati dalla folla - Nel quadro dell'accordo raggiunto in Egitto Hamas ha liberato tutti i 20 ostaggi israeliani ancora a Gaza. Segnala today.it