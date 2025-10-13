Gaza Hamas si prepara a liberare i primi ostaggi | la Croce Rossa in viaggio verso il punto di consegna e ritiro

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: gaza - hamas

Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Gaza riaperta agli aiuti, ora cresce la protesta dei palestinesi contro Hamas L'approfondimento del nostro Nello Scavo https://buff.ly/Lxu34Ul - facebook.com Vai su Facebook

Influencer di Gaza ucciso in scontri tra Hamas e milizie. Lo scrive Times of Israel. Circolano video che mostrano il suo corpo #ANSA - X Vai su X

Gaza, Hamas si prepara a liberare i primi ostaggi: la Croce Rossa in viaggio verso il punto di consegna e ritiro - Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi in vita: a partire dalle 7 ora italiana comincia l’operazione di liberazione, saranno consegnati alla Croce rossa. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Hamas rilascia gli ostaggi - L'Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d'incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi. Riporta ansa.it