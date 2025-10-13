Gaza Hamas si prepara a liberare i primi ostaggi | la Croce Rossa in viaggio verso il punto di consegna e ritiro

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

gaza hamas prepara liberareGaza, Hamas si prepara a liberare i primi ostaggi: la Croce Rossa in viaggio verso il punto di consegna e ritiro - Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi in vita: a partire dalle 7 ora italiana comincia l’operazione di liberazione, saranno consegnati alla Croce rossa. Si legge su ilfattoquotidiano.it

gaza hamas prepara liberareHamas rilascia gli ostaggi - L'Idf rende noto che la Croce Rossa si sta dirigendo al punto d'incontro nel nord della Striscia di Gaza dove saranno rilasciati numerosi ostaggi. Riporta ansa.it

