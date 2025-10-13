Gaza Hamas rilascia i primi sette ostaggi L’Idf | Sono in Israele Attesa per la liberazione degli altri tredici

L’esercito israeliano ha annunciato che i sette ostaggi liberati alle 7 di questa mattina – Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal – si trovano ora in Israele, al punto di accoglienza iniziale. Saranno sottoposti a una prima valutazione medica e si riuniranno con le loro famiglie nel sud del Paese, rende noto l’Idf. Rappresentanti dell’esercito di Tel Aviv stanno accompagnando tutti i familiari in attesa presso l’ospedale. October 13, 2025 I nomi dei 20 ostaggi. L’ala militare di Hamas aveva pubblicato in mattinata l’elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. 🔗 Leggi su Open.online