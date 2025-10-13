Gaza Hamas rilascia i primi sette ostaggi I bus della Croce Rossa nella Striscia

Hamas: "La liberazione avverrà in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gaza hamas rilascia i primi sette ostaggi i bus della croce rossa nella striscia

Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ...

Striscia di Gaza, Hamas rilascia i primi 7 ostaggi israeliani alla Croce Rossa - È iniziato lunedì mattina il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza.

