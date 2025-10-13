Gaza Hamas rilascia i primi sette ostaggi I bus della Croce Rossa nella Striscia
Hamas: "La liberazione avverrà in tre punti diversi della Striscia". Netanyahu: "I figli torneranno alla loro terra, è un evento storico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Scrive leggo.it
Striscia di Gaza, Hamas rilascia i primi 7 ostaggi israeliani alla Croce Rossa - È iniziato lunedì mattina il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Riporta msn.com