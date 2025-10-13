Gaza Hamas rilascia i primi sette ostaggi Gli altri alle nove
Il giorno tanto atteso è arrivato: inizia la liberazione degli ostaggi di Hamas. La loro liberazione avverrà in tre punti diversi della Striscia. Netanyahu: "È un evento storico".A Tel Aviv migliaia di persone in piazza. I 1.966 prigionieri palestinesi che dovrebbero essere rilasciati oggi da Israele, nell'ambito dello scambio tra ostaggi e detenuti nella Striscia di Gaza, sono saliti a bordo di autobus all'esterno dalle carceri israeliane. Intanto il presidnte Usa Donald Trump è partito per il Medioriente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
