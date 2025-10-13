Gaza | Hamas ha rilasciato i primi ostaggi A breve saranno liberati tutti Festa in Israele e nei paesi arabi Trump | La guerra è finita

TEL AVIVI – La notizia è stata accolta con grida di giubilo in Israele e in tutto il mondo: i primi ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Starebbero in piedi autonomamente anche se alcuni in condizioni critiche. Gli altri saranno liberati entro un paio d’ore, oggi . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

