Gaza | Hamas ha rilasciato i primi ostaggi A breve saranno liberati tutti Festa in Israele e nei paesi arabi Trump | La guerra è finita
TEL AVIVI – La notizia è stata accolta con grida di giubilo in Israele e in tutto il mondo: i primi ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Starebbero in piedi autonomamente anche se alcuni in condizioni critiche. Gli altri saranno liberati entro un paio d’ore, oggi . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: gaza - hamas
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
#Gaza Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi: Kuperstein, David, Haim Ohana, Kalfon, Or, Buchbot, Harkin, Cohen, Tsengauker, Cuneo, Horn, Engerst, Mor, Berman, Berman, Miran, Ohel, Gilboa-Dalal, Breslavsky e Cune. - X Vai su X
Gaza riaperta agli aiuti, ora cresce la protesta dei palestinesi contro Hamas L'approfondimento del nostro Nello Scavo https://buff.ly/Lxu34Ul - facebook.com Vai su Facebook
Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. Si legge su tg24.sky.it
Hamas ha rilasciato i primi sette ostaggi. Il racconto dell'inviata Silvia Brasca - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Riporta tg.la7.it