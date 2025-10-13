Gaza Hamas ha liberato tutti gli ostaggi israeliani | Trump ne incontrerà alcuni in ospedale – Foto e video
Tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita sono stati liberati da Hamas, dopo 738 giorni dal loro rapimento nella strage del 7 ottobre 2023. Poco dopo le 7 del mattino ora italiana sono stati rilasciati i primi sette ostaggi – Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal – consegnati prima alla Croce Rossa e poi alle forze israeliane. Tre ore più tardi, la consegna anche degli ultimi 13 rapiti rimasti in vita dopo due anni: Evyatar David, Eitan Horn, Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, David e Ariel Cunio, Maxim Herkin, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef Chaim Ohana, Avinatan Or, Matan Zangauker. 🔗 Leggi su Open.online
