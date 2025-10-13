Gaza Hamas ha liberato tutti gli ostaggi israeliani | i primi sette già riuniti con le famiglie – Foto e video

Tutti gli ostaggi israeliani ancora in vita sono stati liberati da Hamas, dopo 738 giorni dal 7 ottobre 2023. La seconda fase del rilascio è avvenuta verso le 10 (ora italiana): gli ultimi 13 rapiti – Evyatar David, Eitan Horn, Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, David e Ariel Cunio, Maxim Herkin, Segev Kalfon, Bar Kupershtein, Yosef Chaim Ohana, Avinatan Or, Matan Zangauker – sono stati consegnati alla Croce Rossa, come si vede nei video rilanciati dalle tv. In mattinata erano stati rilasciati i primi sette ostaggi. Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal hanno potuto vedere i loro famigliari. 🔗 Leggi su Open.online