Gaza Hamas ha iniziato a liberare gli ostaggi israeliani I primi sette consegnati alla Croce Rossa
Roma, 13 ottobre 2025 - Hamas ha consegnato i primi sette ostaggi israeliani alla Croce Rossa. L'annuncio è stato dato anche con un altoparlante in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, dove la folla di parenti e sostenitori è in attesa da ieri notte. Un fragoroso applauso ha accolto l'annuncio. I sette liberati sono Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Intanto, secondo l'emittente Al-Araby, l'ala militare di Hamas sta trasferendo altri ostaggi alla Croce Rossa di Gaza City. Oggi è atteso anche l'arrivo in Israele di Donald Trump, per la sua prima visita da quando è tornato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
