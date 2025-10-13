Gaza gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova

"Questa protesta - si legge nel comunicato inviato dagli studenti - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di un'ostilità profonda da parte di tutto il corpo studentesco, sia contro le politiche che il governo italiano porta avanti su ordine di Washington, Bruxelles e Tel Aviv". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Gaza, gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova

In questa notizia si parla di: gaza - studenti

Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire”

Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani

“Cento studenti palestinesi non possono fuggire da Gaza per colpa della burocrazia italiana”

Un documento con la firma di 60 docenti, solidarizza con gli studenti che occupano le scuole a Napoli per protesta contro il genocidio a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook

Per Gaza e la Flotilla, gli studenti in occupazione: «Seguiamo l’esempio dei portuali» - X Vai su X

Gaza, gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di ... Riporta ilsecoloxix.it

Gaza, occupata sede Scienze Politiche e Sociologia a Bologna - Studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. Come scrive ansa.it