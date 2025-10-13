Gaza gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questa protesta - si legge nel comunicato inviato dagli studenti - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di un'ostilità profonda da parte di tutto il corpo studentesco, sia contro le politiche che il governo italiano porta avanti su ordine di Washington, Bruxelles e Tel Aviv". 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

gaza gli studenti occupano la sede del nautico san giorgio di genova

© Ilsecoloxix.it - Gaza, gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova

In questa notizia si parla di: gaza - studenti

Gaza, il preside del Carducci scuote le coscienze degli studenti: “Imporsi sugli altri è sbagliato, fatevi sentire”

Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani

“Cento studenti palestinesi non possono fuggire da Gaza per colpa della burocrazia italiana”

gaza studenti occupano sedeGaza, gli studenti occupano la sede del Nautico San Giorgio di Genova - è diretta sia contro il dirigente scolastico Paolo Fasce, da tempo oggetto di ... Riporta ilsecoloxix.it

gaza studenti occupano sedeGaza, occupata sede Scienze Politiche e Sociologia a Bologna - Studenti e dottorandi dell'Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Studenti Occupano Sede