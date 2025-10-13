Gaza gli ostaggi tornano a casa | Evento storico per Israele Trump andrà a trovarli Netanyahu | Quando saranno salvi scarcereremo 1950 palestinesi
Yelena Giler aveva 56 anni ed era la madre di Slava Giler, un venticinquenne che fu ammazzato dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 al festival musicale Nova. L?altro giorno si è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: gaza - ostaggi
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Sa'ar, Consiglio di Sicurezza dell'Onu su ostaggi a Gaza (2)
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Hamas: «Lunedì il rilascio degli ostaggi israeliani». A Gaza attesi centinaia di camion di aiuti - X Vai su X
GAZA: HAMAS LIBERERA' GLI OSTAGGI ANCORA IN VITA IN DIVERSI PUNTI DELLA STRISCIA L'alto funzionario di Hamas Hussam Badran ha confermato che il rilascio degli ostaggi vivi da Gaza avverrà domani in diversi punti della striscia di Gaza, stando - facebook.com Vai su Facebook
Gli ostaggi di Gaza tornano a casa: resa di Hamas dopo 737 giorni di prigionia - Sono 48 gli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele e trattenuti per oltre due anni nella Striscia di Gaza. Scrive msn.com
Gli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023 stanno per tornare a casa - Secondo una fonte del gruppo militare il giorno fissato per il rilascio è lunedì, ma il rientro delle salme avverrà in un secondo momento ... today.it scrive