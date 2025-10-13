Gaza giornalista annuncia rilascio ostaggi | l' esultanza della folla a Tel Aviv

(LaPresse) Boato di gioia e applausi da parte di migliaia di persone, a Tel Aviv, quando un giornalista televisivo ha annunciato che Hamas ha rilasciato sette ostaggi affidandoli alla Croce Rossa, i primi a essere rilasciati nell’ambito del cessate il fuoco tra Israele e l’organizzazione islamista palestinese. Non si sono avute informazioni immediate sulle loro condizioni. Migliaia di persone hanno gremito Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv durante la notte, dove sono stati installati maxi schermi per dare il benvenuto agli ultimi ostaggi ancora in vita nella Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

