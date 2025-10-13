Gaza firmato l’accordo di pace a Sharm Trump | Cambiata la storia Ma al-Sisi | I palestinesi hanno diritto a uno Stato

“Il popolo palestinese ha diritto all’ autodeterminazione e a un futuro che non sia sopraffatto dalla guerra. Ha diritto alla libertà e a vivere in uno Stato indipendente fianco a fianco di Israele”. Al vertice di Sharm el-Sheikh che formalizza l’accordo per la fine della guerra a Gaza, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi – mediatore dell’intesa insieme ai leader di Turchia e Qatar – è l’unico dei leader presenti a ricordare l’anelito dei palestinesi, grandi esclusi dal piano di pace sottoscritto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nel suo discorso, in ogni caso, al-Sisi ha lodato Trump per il suo “risultato senza precedenti”, celebrando l’accordo come “una nuova fase della storia dell’umanità che apre le porte a una nuova era di pace e sicurezza in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

