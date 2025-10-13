Gaza firmato l’accordo di pace a Sharm Trump | Cambiata la storia Ma al-Sisi | I palestinesi hanno diritto a uno Stato
“Il popolo palestinese ha diritto all’ autodeterminazione e a un futuro che non sia sopraffatto dalla guerra. Ha diritto alla libertà e a vivere in uno Stato indipendente fianco a fianco di Israele”. Al vertice di Sharm el-Sheikh che formalizza l’accordo per la fine della guerra a Gaza, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi – mediatore dell’intesa insieme ai leader di Turchia e Qatar – è l’unico dei leader presenti a ricordare l’anelito dei palestinesi, grandi esclusi dal piano di pace sottoscritto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nel suo discorso, in ogni caso, al-Sisi ha lodato Trump per il suo “risultato senza precedenti”, celebrando l’accordo come “una nuova fase della storia dell’umanità che apre le porte a una nuova era di pace e sicurezza in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: gaza - firmato
Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”
Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"
Carlo Verdone sulla lettera per Gaza: “Mi hanno messo in mezzo, mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d - facebook.com Vai su Facebook
Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump ai leader: "Oggi abbiamo cambiato la storia" #israele #guerra #gaza #13ottobre - X Vai su X
Pace a Gaza, Israele avvia ritiro truppe da Gaza con copertura di raid. In migliaia tornano verso la città. Meloni sarà in Egitto con Trump per firma accordi - Si festeggia a Gaza, o meglio tra le macerie della Striscia, per tutta la notte. Segnala ilmessaggero.it
Gaza, l'accordo di Trump fa rosicare la sinistra. "Non è una pace", negata la realtà - Basta dare un’occhiata ai banchi della sinistra alla Camera: volti scuri, umori a picco e bandiere ... Da iltempo.it