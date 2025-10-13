Il vertice internazionale di Sharm el-Sheikh ha visto la firma degli accordi di pace tra Israele e Hamas, con la partecipazione di oltre 20 leader mondiali. Il primo a sottoscrivere i documenti è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato: «Ci sono voluti 3 anni per arrivare fin qui». Successivamente hanno firmato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, padrone di casa, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L’atto è stato accolto da un lungo applauso all’ International Conference Center della città egiziana, con la presenza della premier italiana Giorgia Meloni e degli altri mediatori coinvolti nella trattativa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gaza, firmato l’accordo di pace a Sharm el-Sheikh