Gaza firmato accordo per la pace a Sharm Trump | Abbiamo cambiato la storia
I primi sette ostaggi consegnati all'Idf in mattinata. La liberazione degli altri 13 completata in una seconda fase, qualche ora dopo: 738 giorni dopo il 7 ottobre 2023 non ci sono più prigionieri nelle mani di Hamas L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”
Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d
Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Riporta ansa.it
