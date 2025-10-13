Gaza firmato accordo per la pace a Sharm Trump | Abbiamo cambiato la storia

Firenzepost.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi sette ostaggi consegnati all'Idf in mattinata. La liberazione degli altri 13 completata in una seconda fase, qualche ora dopo: 738 giorni dopo il 7 ottobre 2023 non ci sono più prigionieri nelle mani di Hamas L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

gaza firmato accordo per la pace a sharm trump abbiamo cambiato la storia

© Firenzepost.it - Gaza, firmato accordo per la pace a Sharm. Trump: “Abbiamo cambiato la storia”

In questa notizia si parla di: gaza - firmato

Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”

Gaza, Tajani: "Firmato documento per spingere Israele a trovare soluzione"

Carlo Verdone sulla lettera per Gaza: “Mi hanno messo in mezzo, mai firmato contro Gal Gadot e Gerard Butler”

gaza firmato accordo paceTrump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Riporta ansa.it

gaza firmato accordo paceA Sharm el Sheik firmato l’accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l’accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Secondo corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Firmato Accordo Pace