Gaza dopo gli ostaggi | quale futuro per i palestinesi? L' illusione della pace dopo 738 giorni e il piano Trump-Blair-Netanyahu nuova occupazione?
Il piano attuale prevede che i civili palestinesi "potrebbero andarsene dalla Striscia se lo volessero, ma non sarebbero obbligati". Un linguaggio ambiguo che alimenta i timori di una deportazione "volontaria" forzata, senza garanzia del diritto al ritorno, esattamente ciò che molti membri estremist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa
Trump promette che il #Genocidio a Gaza è finito, mentre Netanyahu afferma che il piano è una farsa: "la guerra non è finita" lasciando intendere che Israele vuole rompere il cessate il fuoco dopo che gli ostaggi saranno stati liberati…esattamente come aveva
Dal Medioriente si accende un'altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a #Gaza. Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace.
Gaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas.
Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica"