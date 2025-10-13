Gaza dopo gli ostaggi | quale futuro per i palestinesi? L' illusione della pace dopo 738 giorni e il piano Trump-Blair-Netanyahu nuova occupazione?

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano attuale prevede che i civili palestinesi "potrebbero andarsene dalla Striscia se lo volessero, ma non sarebbero obbligati". Un linguaggio ambiguo che alimenta i timori di una deportazione "volontaria" forzata, senza garanzia del diritto al ritorno, esattamente ciò che molti membri estremist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza dopo gli ostaggi quale futuro per i palestinesi l illusione della pace dopo 738 giorni e il piano trump blair netanyahu nuova occupazione

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza dopo gli ostaggi: quale futuro per i palestinesi? L'illusione della pace dopo 738 giorni e il piano Trump-Blair-Netanyahu nuova occupazione?

In questa notizia si parla di: gaza - dopo

Gaza, il Papa spinge per gli aiuti. Il cardinale Sako: “Alziamo la voce sempre, non solo dopo il raid su una chiesa”

Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO

Gaza,raid più intensi dopo sostegno Usa

gaza dopo ostaggi futuroGaza, liberati tutti gli ultimi 20 ostaggi rimasti in vita. Festa in Israele e tributo a Trump - Restituiti alla vita dalle tenebre di Gaza, sopravvissuti all'inferno di Hamas. Scrive iltempo.it

Tregua Israele-Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Meloni: "Giornata storica" - Hamas, le reazioni al rilascio degli ostaggi. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Dopo Ostaggi Futuro