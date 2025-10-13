Gaza convoglio con ostaggi rilasciati scortato attraverso il confine nel sud di Israele

Centinaia di israeliani si sono schierati lungo le strade che portano alla base militare di Re’im, dove gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas sono stati inizialmente condotti in Israele. Le loro famiglie sono arrivate nelle ultime ore per riunirsi a loro. La folla in festa sventolava bandiere israeliane, bandiere gialle che simboleggiano la campagna per il rilascio degli ostaggi. C’erano anche alcune bandiere americane. I 20 ostaggi ancora in vita sono tutti liberi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, convoglio con ostaggi rilasciati scortato attraverso il confine nel sud di Israele

