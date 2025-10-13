Gaza convoglio con ostaggi in viaggio verso casa tra ali di folla
Tel Aviv, 13 ott. (askanews) - Le strade del sud di Israele si sono riempite di bandiere e applausi al passaggio del convoglio che trasportava i primi ostaggi israeliani liberati dopo due anni di prigionia nella Striscia di Gaza. Le immagini diffuse dalla polizia israeliana mostrano i veicoli scortati tra ali di folla, con persone che agitano le bandiere nazionali e salutano commosse il ritorno a casa. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato a Tel Aviv a bordo dell'Air Force One. Ad accoglierlo all'aeroporto Ben Gurion il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
