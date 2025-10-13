Gaza chi sono i 20 ostaggi israeliani rilasciati da Hamas | dal pianista prodigio al rapito per cui la Russia ha chiesto la liberazione

Il fidanzato di Noa Argamani, rapito al Nova Festival durante la strage del 7 ottobre, poi gli addetti alla sicurezza, chi lavorava alla produzione dell'evento e chi come barista o musicista.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gaza chi sono i 20 ostaggi israeliani rilasciati da hamas dal pianista prodigio al rapito per cui la russia ha chiesto la liberazione

gaza sono 20 ostaggiGaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Secondo vanityfair.it

gaza sono 20 ostaggiOstaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Scrive leggo.it

