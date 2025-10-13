Gaza chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati | dal pianista prodigio al fidanzato di Noa Argamani al Nova Festival

Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi in vita che rilascerà a partire dalle 7 ora italiana e che saranno consegnati alla Croce rossa. Secondo quanto scrivono i media in lingua. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

