Gaza chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati | dal pianista prodigio al fidanzato di Noa Argamani al Nova Festival
Hamas ha pubblicato la lista dei 20 ostaggi in vita che rilascerà a partire dalle 7 ora italiana e che saranno consegnati alla Croce rossa. Secondo quanto scrivono i media in lingua. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Israele abborda e blocca la Flotilla: il blitz, i soldati a bordo e gli idranti |Gli attivisti: «Trenta imbarcazioni sono ancora in navigazione, siamo a 47 miglia da Gaza»
I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas
Tornano gli aiuti a Gaza: pronte 170mila tonnellate. “La priorità sono le tende”
#Gaza Le famiglie degli ostaggi israeliani sono state informate che il rilascio dei loro cari, gli ultimi in mano a Hamas, dovrebbe iniziare intorno alle 8 del mattino (le 7 italiane) dal corridoio Netzarim. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Haaretz.
Oggi Hossam Shabat, giornalista di alJazeera ucciso a Gaza dai terroristi israeliani, avrebbe compiuto 24 anni. Noi non lo dimentichiamo come non dimentichiamo le ultime parole che ha scritto. "Se state leggendo questo messaggio, significa che sono stato u
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Segnala leggo.it
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ... Segnala vanityfair.it