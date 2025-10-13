Gaza che cosa farà l’Italia dopo la firma per la pace
Aspetto umanitario e apporto militare sono le due frecce all’arco dell’Italia nella partita per il piano-Trump per Gaza, non fosse altro per la storica tradizione del nostro Paese in due settori delicati e, al contempo, assolutamente decisivi. Non solo lo hanno ribadito in Egitto i principali protagonisti, ma il binomio di azioni era già circolato da diverse settimane circa la postura italiana, in modo particolare dopo che la triangolazione Washington-Gerusalemme-Doha aveva fatto l’ultima e decisiva accelerazione sulle condizioni dell’accordo. Sul piano umanitario l’Italia ha un curriculum di tutto rispetto, come dimostra “Food for Gaza”, l’iniziativa messa in campo per coordinare gli aiuti nella striscia, potenziando l’assistenza umanitaria grazie al concorso di vari soggetti del pubblico, del privato italiani, e con la società civile, senza dimenticare altri attori della comunità umanitaria con base in Italia, tra cui il World Food Programme. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: gaza - cosa
Il caso del “Nutella Sweet & Café” a Gaza. Ecco cosa sappiamo
Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora
Pace a Gaza, il retroscena del pizzino tra Rubio e Trump: ecco cosa dice il bigliettino
Dritto e rovescio. . PIANO DI PACE PER GAZA, che cosa ne pensano Andrea Delmastro e Antonio Caprarica? DRITTO O ROVESCIO? - facebook.com Vai su Facebook
Aiuti umanitari a Gaza, cosa prevede l’accordo: bocciata la Ghf, l’Onu riprenderà a consegnarli - X Vai su X
Gaza, Trump e il piano di pace in 21 punti: cosa prevede - Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe vicino un accordo che metta fine alla guerra in corso nella Striscia di Gaza e che possa permettere la liberazione degli ostaggi ancora ... Da adnkronos.com
Gaza, Macron all'Onu: «La Francia riconosce lo stato di Palestina nel nome della pace» - Almeno 11 palestinesi sono state uccisi dagli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi. ilmattino.it scrive