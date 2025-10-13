Gaza che cosa farà l’Italia dopo la firma per la pace

Aspetto umanitario e apporto militare sono le due frecce all’arco dell’Italia nella partita per il piano-Trump per Gaza, non fosse altro per la storica tradizione del nostro Paese in due settori delicati e, al contempo, assolutamente decisivi. Non solo lo hanno ribadito in Egitto i principali protagonisti, ma il binomio di azioni era già circolato da diverse settimane circa la postura italiana, in modo particolare dopo che la triangolazione Washington-Gerusalemme-Doha aveva fatto l’ultima e decisiva accelerazione sulle condizioni dell’accordo. Sul piano umanitario l’Italia ha un curriculum di tutto rispetto, come dimostra “Food for Gaza”, l’iniziativa messa in campo per coordinare gli aiuti nella striscia, potenziando l’assistenza umanitaria grazie al concorso di vari soggetti del pubblico, del privato italiani, e con la società civile, senza dimenticare altri attori della comunità umanitaria con base in Italia, tra cui il World Food Programme. 🔗 Leggi su Formiche.net

