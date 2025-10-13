Gaza Castellone M5S | Liberazione ostaggi e prigionieri primo passo ma si lavori affinché la tregua diventi pace stabile

Tempo di lettura: < 1 minuto “La liberazione degli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi è un primo passo importante. Uno spiraglio di umanità dopo due anni di orrore.” così sui social la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). “L’auspicio è però che si tratti di un vero percorso di pace e non solo di una tregua temporanea. Ma per fare questo è necessario partire da subito con la ricostruzione di Gaza, con l’aiuto alla popolazione martoriata e con la definizione del processo dei due popoli due Stati. Solo e soltanto così, garantendo una patria ai palestinesi e la sicurezza agli israeliani, si potrà cementificare la pace nella regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

