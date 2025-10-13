Gaza Blinken attribuisce a Biden l' accordo di pace Trump si sfila dalle accuse | Uno scherzo l' ex Presidente? Ha fatto cattiva politica - VIDEO
Con un post social, l'ex Segretario di Stato Antony Blinken afferma che il tycoon ha "adottato e sviluppato il piano elaborato dall'Amministrazione Biden". Trump non ci sta e critica severamente l'operato dei suoi predecessori "Tutti sanno che è uno scherzo": ha risposto così il Presidente de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - blinken
Abbiamo incontrato José Nivoi, il portavoce del Calp (Comitato autonomo dei lavoratori portuali) di Genova, che è stato su un’imbarcazione della flotta umanitaria respinta a 47 miglia da Gaza. La missione, l’incontro con Greta Thunberg, e quello che verrà do Vai su Facebook
Il piano di pace per Gaza è stato presentato oggi alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il progetto, un documento in 20 punti, prevede un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ost - X Vai su X
Gaza, Blinken: “Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco, ora tocca ad Hamas” - Roma, 19 agosto 2024 – Nella conferenza stampa di chiusura dell’incontro avvenuto in giornata con le alte cariche dello stato israeliano, il Segretario di Stato Anthony Blinken ha reso nota la ... Segnala quotidiano.net
Gaza, Biden avverte: "Non minate i negoziati per il cessate il fuoco". Blinken in Medio Oriente - Nei territori centrali della Striscia, altre 16 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno contro gli sfollati a az- it.euronews.com scrive