Gaza alla ricerca dei 10mila corpi sepolti sotto le macerie Anni per recuperarli e un’infinità di pericoli

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cessate il fuoco consente a centinaia di migliaia di palestinesi sfollati un difficile di ritorno a casa. Ma dopo due anni di conflitto la Gaza è una distesa di macerie (in tutta la Striscia è stato distrutto o gravemente danneggiato l’80 per cento degli edifici) che nascondono infinite insidie, ma soprattutto i corpi di migliaia di vittime. Quasi 10 mila secondo le stime più recenti delle autorità palestinesi, almeno 12mila era stato detto nei mesi scorsi dalle Nazioni Unite, che già un anno fa stimavano in almeno tre anni il tempo necessario per estrarre tutti i corpi. Intanto chi è rientrato ha iniziato la dolorosa (e pericolosa) ricerca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

