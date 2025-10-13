Gaza al via bandi per ricostruzione Striscia priorità a servizi sanitari ed energia stimati $80mld complessivi Tajani assicura | Ci siamo anche noi

Nelle nuove gare d'appalto precedenza sarà data agli ospedali, agli apparecchi sanitari e al back-up energetico. Dai 53 miliardi di febbraio, il giro d'affari della ricostruzione arriva a sfiorare gli 80 miliardi di dollari. Tra le aziende italiane interessate Buzzi, Cementir e Webuild La ric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

