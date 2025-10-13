Gaza al via bandi per ricostruzione Striscia priorità a servizi sanitari ed energia stimati $80mld complessivi Tajani assicura | Ci siamo anche noi
Nelle nuove gare d'appalto precedenza sarà data agli ospedali, agli apparecchi sanitari e al back-up energetico. Dai 53 miliardi di febbraio, il giro d'affari della ricostruzione arriva a sfiorare gli 80 miliardi di dollari. Tra le aziende italiane interessate Buzzi, Cementir e Webuild La ric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - bandi
PM Modi Ne Israeli PM Se Phone Ki BaAtcheet Ki Gaza Mien Jung Bandi Muahede Per Di Mubarakbad - facebook.com Vai su Facebook
1/10/25. Oggi alle 18, si terrà a Chioggia davanti alla Loggia dei Bandi un presidio a sostegno della "Global Sumud Flotilla", su invito della CGIL di Venezia, senza gazebo, né bandiere per spiegare ai concittadini cosa sta succedendo a Gaza... Postiamo in FB - X Vai su X
Cos'è successo oggi sui mercati: dal via alle gare per la ricostruzione di Gaza all'm&a di Canal+ - Le principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di lunedì 13 ottobre, dalla newsletter quotidiana "Le 5 cose da sapere sui mercati oggi" ... milanofinanza.it scrive
Gaza, partono già le prime gare per la ricostruzione: corsia preferenziale aperta ai gruppi europei e italiani - Precedenza a ospedali ed energia per i palestinesi che tornano nella Striscia. Come scrive milanofinanza.it