Gaza | Abbas Erdogan e Macron arrivano a Sharm el-Sheikh
(LaPresse) I leader arrivano a Sharm el-Sheikh al Summit per la Pace in cui viene siglato l’accordo sul piano Trump per Gaza, nel giorno in cui sono stati rilasciati da Hamas tutti gli ostaggi israeliani e liberati da Israele 1950 detenuti palestinesi. Re Abdullah II di Giordania, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente francese Emanuel Macron e il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas sono stati accolti nella località sul Mar Rosso dal presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. Al vertice partecipano il presidente americano Donald Trump, i dirigenti di diversi paesi arabi e musulmani, tra i quali Emirati Arabi, Iraq e Qatar, e alcuni leader europei tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
