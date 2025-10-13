Gattuso su Pio Esposito | Non c’è il rischio che si monti da testa Se sarà titolare? Rispondo così

Inter News 24 Le parole di Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Gennaro Gattuso, ct dell’ Italia, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro Israele. ATMOSFERA PRIMA DI ITALIA ISRAELE – «Siamo felici che ci sia stata una tregua. Vedere la gente che torna a Gaza è qualcosa di emozionante. Domani c’è la partita: qualcuno contesterà ma avremo anche 10mila persone allo stadio. Dovremo essere bravi a far venire voglia a tutti di tifarci». QUESTA ITALIA TI PIACE? – «Mi innamoro dei miei ragazzi perché li vedo come affrontano gli allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

