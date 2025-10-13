Gattuso porta aria fresca in vista delle prossima sfide | grande partenza del CT Azzurro | numeri da record
Inter News 24 Gattuso è riuscito a condurre un avvio da record: l’Italia a caccia del quinto successo consecutivo: il dato sul CT degli Azzurri. Sebbene gli avversari non siano stati di prima grandezza, le statistiche parlano chiaro: Rino Gattuso ha iniziato il suo percorso da commissario tecnico della Nazionale con numeri da record. La vittoria contro l’ Estonia è stata la terza consecutiva in altrettante partite, un risultato che lo ha portato a raggiungere due grandi nomi della storia della Nazionale: Vittorio Pozzo e Cesare Maldini. Il confronto con l’ ultimo record di Antonio Conte nel 2014, che si fermò a quattro vittorie consecutive, non fa che aggiungere prestigio alla sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com
Nelle parole di Rino Gattuso tutta la voglia di centrare il grande obiettivo: andare ai Mondiali 2026. Portando, magari, tanti giocatori del Bologna, partendo da Orsolini e Cambiaghi
Una buona #Italia, il Mondiale è ormai appeso agli spareggi. Le buone notizie che #Gattuso porta a casa da Tallin.
Gattuso: 'Non c'è una bella aria, con Israele tante pressioni' - Non si respira una bella aria, penso alla gara di Udine con Israele, ci sono tante pressioni, bisogne farci trovare pronti". Come scrive ansa.it