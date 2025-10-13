Inter News 24 Gattuso è riuscito a condurre un avvio da record: l’Italia a caccia del quinto successo consecutivo: il dato sul CT degli Azzurri. Sebbene gli avversari non siano stati di prima grandezza, le statistiche parlano chiaro: Rino Gattuso ha iniziato il suo percorso da commissario tecnico della Nazionale con numeri da record. La vittoria contro l’ Estonia è stata la terza consecutiva in altrettante partite, un risultato che lo ha portato a raggiungere due grandi nomi della storia della Nazionale: Vittorio Pozzo e Cesare Maldini. Il confronto con l’ ultimo record di Antonio Conte nel 2014, che si fermò a quattro vittorie consecutive, non fa che aggiungere prestigio alla sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso porta aria fresca in vista delle prossima sfide: grande partenza del CT Azzurro: numeri da record