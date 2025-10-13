Gattuso Play-off? Vanno ancora conquistati testa a Israele

"Rispetto chi sarà fuori dallo stadio, essere ct dell'Italia un sogno" UDINE - "Se abbiamo iniziato a parlare di play-off? Prima ci dobbiamo arrivare, pensiamo alla partita di domani". Rino Gattuso mette subito le cose in chiaro. Sfumato il primo posto nel girone, ormai saldamente in mano alla Norve. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

