Gattuso | Play-off? Prima vanno conquistati Con Israele partita da non sbagliare

Il ct azzurro alla vigilia della sfida di Udine frena gli entusiasmi e chiede concentrazione: “Loro hanno qualità davanti, noi dobbiamo restare squadra. Bello rivedere la gente a casa, ma pensiamo solo al campo”. Su Pio Esposito: “Corre come un centrocampista, può diventare importante”. Piedi per terra e testa solo su Israele. Rino Gattuso non si nasconde alla vigilia della sfida che attende domani l’Italia a Udine, decisiva per blindare la seconda piazza nel girone e l’accesso ai playoff mondiali. “Se abbiamo iniziato a parlare di playoff? Prima ci dobbiamo arrivare – taglia corto il commissario tecnico –. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: gattuso - play

Contro Israele, l’Italia di Gattuso tra il sogno Mondiale e l’incubo play-off

La Norvegia è andata, ora Gattuso si concentri solo sui play-off: la Nazionale non può commettere per la terza volta gli stessi errori

Gattuso "Play-off? Vanno ancora conquistati, testa a Israele"

Italia-Israele, Gattuso: “Rispetto tutti, anche chi non verrà. I play-off? Prima arriviamoci” - X Vai su X

Per evitare i play-off, a Tallinn serve vincere e sperare che Israele fermi la Norvegia. Gattuso con quattro attaccanti: “Non scherziamo col fuoco” - facebook.com Vai su Facebook

Italia, Gattuso: “Playoff? Dobbiamo prima arrivarci. Pio Esposito ha numeri incredibili” - Gennaro Gattuso, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele: "Io mi allenavo al 100% perché ero il più scarso ... Scrive iamnaples.it

Gattuso “Play-off? Vanno ancora conquistati, testa a Israele” - 3 minuti per la lettura UDINE (ITALPRESS) – “Se abbiamo iniziato a parlare di play- Segnala msn.com