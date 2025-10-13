Gattuso | Pio Esposito si merita tutto ecco la decisione Vogliamo arrivare ai playoff su Israele…
Inter News 24 Le parole di Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Israele. ALLENARSI AL 100% – Io mi allenavo al 100% perché a livello qualitativo ero il più scarso di tutti. Non faccio mai il paragone per quanto ho fatto io in carriera. Sappiamo che dobbiamo fare determinate cose, quando si lavora gli allenamenti devono assomigliare a una partita. E’ normale che abbiamo tanti numeri a disposizione, i numeri sono importanti. TREGUA A GAZA – Sono immagini bellissime, ne abbiamo parlato tra noi. 🔗 Leggi su Internews24.com
