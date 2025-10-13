Gattuso | Non so cosa intendesse Spalletti con leggerezza ma lo ringrazio Ho pensato di chiamarlo

Domani, ore 20:45 ad Udine, l’Italia affronterà Israele nella sesta partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 (Gruppo “I”). Alla vigilia del match, il Ct Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa azzurra e soffermarsi su svariati altri argomenti. Le parole di Gattuso in conferenza. «Siamo felici della situazione generale e della guerra che è finita, è una roba bellissima vedere tanta gente che può tornare a casa. Ci sarà la partita, con 10-11mila tifosi allo stadio, ci saranno anche persone che contesteranno e che rispettiamo, ma anche altre persone dentro a tifare per noi», ha esordito Gattuso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso: «Non so cosa intendesse Spalletti con “leggerezza”, ma lo ringrazio. Ho pensato di chiamarlo»

Gattuso: "Battiamo Israele, poi semmai penseremo ai playoff" - Il ct dell'Italia ha parlato alla vigilia della gara con Israele: "Quando sono arrivato avevo solo un dubbio, il fatto di riuscire a sopportare due attaccanti. Si legge su gazzetta.it